Justice League – Snyder Cut | il trailer finale del cinecomic DC

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Zackha finalmente pubblicato ildiCut, l’attesissima versione originale deldel 2017 Dopo i brevi teaser delle scorse settimane, è finalmente arrivato ilufficiale di Zack’s, il vero nome di quello che online viene chiamato loCut. La versione originale deldel 2017, che verrà mostrata al pubblico di HBO Max così come il regista di Batman v. Superman l’aveva concepita fin dall’inizio. LaCut di “” è senza dubbio uno dei film più attesi dell’anno, dove a scene girate in precedenza e tagliate, ...

statodelsud : Zack Snyder’s Justice League: è uscito il trailer - Pino__Merola : Zack Snyder’s Justice League: è uscito il trailer - GianlucaOdinson : Zack Snyder dice che la Warner non è interessata a un sequel del suo Justice League - fumettologica : Il trailer completo della Justice League di Zack Snyder - infoitcultura : Il trailer completo della Justice League di Zack Snyder -

Ultime Notizie dalla rete : Justice League

L'attesa è finalmente terminata. Dopo giorni di anteprime, foto e indiscrezioni, il trailer di Zack Snyder'sha fatto il suo debutto. Nelle scorse ore HBO Max ha distribuito il filmato che nel giro di poco tempo ha conquistato il pubblico di tutto il mondo tanto da contare già più di otto ...La pubblicazione online del trailer di 'Zack Snyder's' ha riacceso l'attenzione della Rete attorno a uno dei film dalla storia più bizzarra degli ultimi tempi: parliamo della nuova versione di una pellicola uscita nel 2017 e che Snyder ...Non era bello concludere il film senza far incontrare questa versione di Batman con questa versione di Joker. Come ben sappiamo, un trailer non definisce il film, anche il trailer di Justice League de ...Il dio è morto”. Nel frame con Superman, vediamo le onde vettorali create dal suo urlo di morte sprigiorarsi in tutto il mondo, attivando le Scatole Madri dormienti e innescando così l’eventuale invas ...