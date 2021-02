Italiano | «Futuro? Penso solo alla salvezza dello Spezia Sui nostri giovani…»

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Vincenzo, tecnico, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni Vincenzo, intervistato da Tuttomercatoweb, ha parlato della gara vinta sabato contro il Milan. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «Il mioin questo momento è pensare settimana dopo settimana. Qui è cambiata la società, ci sono dei nuovi proprietari e tutto è stato fatto in grandissima società, vedremo quali sono i loro programmi. Non ho ancora conosciuto la famiglia Platek ma so che presto saranno qui a». GIOVANI – «Siamo la squadra più giovane del campionato perciò abbiamo un grande potenziale. Se continueranno a crescere ...

sanchezcastejon : Auguri al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Confidiamo che il nuovo governo italiano affronterà le sfide che i… - germanyintheeu : La Cancelliera #Merkel si congratula con il nuovo Presidente del Consiglio italiano Mario #Draghi: Auguro a Mario D… - nzingaretti : Ci ha lasciato Franco Marini. Un grande Italiano. Instancabile combattente a difesa di futuro e diritti lavoratori… - TMW_radio : Vincenzo Italiano ??? «Il mio futuro? Adesso penso solo settimana dopo settimana per raggiungere la salvezza con lo… - emmapipesso : RT @ilfraggo: Il mio prof di italiano ha messo questo nuovo documento che mi aspettavo fosse un testo sui meme per un futuro tema ma mi sba… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano Futuro

In tempo per San Valentino, ecco arrivare il primo teaser trailerdi After 3 , terzo capitolo della saga cinematografica tratta dei romanzi di Anna Todd, con ...la conquista del loro...O quanto meno, sull'elemento di maggiore importanza del prossimodel Paese - il piano ... 800mila volontari della Protezione Civile, le forze della Croce Rossa e poi l'Esercitodi nuovo ...TBWA\Italia ha avviato una collaborazione con il Gruppo Safilo per la gestione della comunicazione sui social del brand Carrera ...AcomeA SGR, società di Gestione del Risparmio specializzata in fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali, aggiunge una nuova strategia azionaria Italia alla propria gamma con ...