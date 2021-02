Italia femminile, le convocate dalla Ct Bertolini per la sfida contro Israele: out Guagni (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Nazionale femminile si prepara in vista del match valido per le qualificazioni all’Europeo 2022 contro Israele, in programma al Franchi mercoledì 24 febbraio. In tal senso Milena Bertolini ha stilato la lista delle giocatrici che si ritroveranno questa sera in quel di Coverciano per preparare la partita. Assente Alia Guagni, che nel match giocato ieri con l’Atletico Madrid ha riportato una lesione muscolare alla gamba destra. Al suo posto è stata chiamata Martina Zanoli. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina).Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Nazionalesi prepara in vista del match valido per le qualificazioni all’Europeo 2022, in programma al Franchi mercoledì 24 febbraio. In tal senso Milenaha stilato la lista delle giocatrici che si ritroveranno questa sera in quel di Coverciano per preparare la partita. Assente Alia, che nel match giocato ieri con l’Atletico Madrid ha riportato una lesione muscolare alla gamba destra. Al suo posto è stata chiamata Martina Zanoli. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina).Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena ...

