Isola dei Famosi 2021 | Amedeo Goria fuori dal cast? L’indiscrezione

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L'ex marito di Maria Teresa Ruta non parteciperà come naufrago nel reality di Ilary Blasi dopo la firma del contratto? Il motivo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

UffiziGalleries : 'E la pioggia piangeva asciugandosi al vento sopra tetti spioventi di desolati paesi.' Alda Merini #Rubens, part. P… - gighea : RT @claraspada: #ConNapoleone #SalaLettura Maria Walewska fu uno dei grandi amori di Napoleone, da cui ebbe un figlio. Si incontrarono nel… - claraspada : #ConNapoleone #SalaLettura Maria Walewska fu uno dei grandi amori di Napoleone, da cui ebbe un figlio. Si incontrar… - STFU_u2 : @OrtaGuida Già, lo stesso che dicevamo qui in #Sardegna prima dell'estate scorsa. E l'isola era covid free. Ma t… - VincenzoIanno16 : RT @CGCuba_Milano: #Cuba ha iniziato i processi di scalata produttiva industriale dei candidati ai vaccini #Soberana02 e #Abdala @CIGBCuba,… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Amedeo Goria non partirà per L'Famosi , il reality show di Canale 5 pronto a fare a breve il suo esordio. Un'indiscrezione per certi versi choc, proprio perchè giunge a meno di un mese dal gong, e che è stata riportata ...Il via libera alla zona gialla è frutto dell'analisi del report settimanalecontagi. L'infatti, come confermato dall'Istituto superiore della sanità, fa registrare da giorni un indice Rt ...L'isola dei famosi 2021, colpo di scena durante le visite mediche: salta tutto a poche settimane dall'inizio del noto programma ...CAGLIARI. Stop alla pesca dei ricci di mare, lungo l'intero perimetro costiero della Sardegna, per un periodo di almeno tre anni, contro l'impoverimento dei fondali lungo le coste di tutta l'Isola. Qu ...