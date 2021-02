Iraq, tre razzi sull’aeroporto di Erbil: colpita una base militare americana (Di lunedì 15 febbraio 2021) Iraq, tre razzi sull’aeroporto di Erbil: colpita una base militare straniera a guida americana. Al momento non sono segnalate vittime Lunedì notte (orario locale) sono stati lanciati tre razzi in direzione dell’aeroporto internazionale di Erbil, nella regione del Kurdistan dell’Iraq settentrionale. Il ministero dell’Interno del governo regionale del Kurdistan ha riportato la notizia delle esplosioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021), trediunastraniera a guida. Al momento non sono segnalate vittime Lunedì notte (orario locale) sono stati lanciati trein direzione dell’aeroporto internazionale di, nella regione del Kurdistan dell’settentrionale. Il ministero dell’Interno del governo regionale del Kurdistan ha riportato la notizia delle esplosioni L'articolo proviene da Inews.it.

