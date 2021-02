Iran-Usa, qualcuno ha provato a far saltare i negoziati in Etiopia? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Secondo la direttrice del comparto intelligence dell’AfriCom, Heidi Berg, l’Iran stava cercando di organizzare attacchi terroristici in Etiopia (e forse in altri Paesi dell’Africa) contro obiettivi legati a Emirati Arabi, Israele e Stati Uniti – ossia l’asse che si è prodotto dopo la firma degli Accordi di Abramo, l’intesa per la normalizzazione diplomatica tra Abu Dhabi e Tel Aviv, mediata da Washington usando anche l’inimicizia verso Teheran come catalizzatore. Si parla di un’episodio preciso. A inizio febbraio le autorità etiopiche hanno annunciato di aver arrestato 15 persone perché stavano organizzando un attacco all’ambasciata emiratina di Addis Abeba. Una sedicesima, tale Ahmed Ismail, fu poi catturata in Svezia: era considerato la mente del piano. Ora Berg – e funzionari anonimi da Usa e Israele – dichiarano che quella catturata dal ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 febbraio 2021) Secondo la direttrice del comparto intelligence dell’AfriCom, Heidi Berg, l’stava cercando di organizzare attacchi terroristici in(e forse in altri Paesi dell’Africa) contro obiettivi legati a Emirati Arabi, Israele e Stati Uniti – ossia l’asse che si è prodotto dopo la firma degli Accordi di Abramo, l’intesa per la normalizzazione diplomatica tra Abu Dhabi e Tel Aviv, mediata da Washington usando anche l’inimicizia verso Teheran come catalizzatore. Si parla di un’episodio preciso. A inizio febbraio le autorità etiopiche hanno annunciato di aver arrestato 15 persone perché stavano organizzando un attacco all’ambasciata emiratina di Addis Abeba. Una sedicesima, tale Ahmed Ismail, fu poi catturata in Svezia: era considerato la mente del piano. Ora Berg – e funzionari anonimi da Usa e Israele – dichiarano che quella catturata dal ...

