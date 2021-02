“Io lo so già…”. Rosalinda Cannavò tra il fidanzato Giuliano e Andrea Zenga: tutti hanno capito cosa sta per succedere (Di lunedì 15 febbraio 2021) Momenti davvero molto intensi al ‘Grande Fratello Vip’. Merito anche di Rosalinda Cannavò, la quale nelle ultime ore è sembrata decisamente molto vicina a Andrea Zenga. Il pubblico da casa sta già sognando una possibile relazione sentimentale, che sarebbe la seconda nata nella Casa dopo quella tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra i due c’è anche stato un bacio a stampo che ha fatto veramente emozionare tutti. Ma in tanti si stanno chiedendo che fine farà la storia con Giuliano. Per cercare di fare chiarezza sulla vicenda, nella mattinata del 15 febbraio l’attrice originaria della Sicilia ha voluto confidarsi con Samantha De Grenet. C’era molta attesa per conoscere il suo parere. Innanzitutto la coinquilina l’ha invitata a vivere la sua vita nel reality show e anche la conoscenza ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Momenti davvero molto intensi al ‘Grande Fratello Vip’. Merito anche di, la quale nelle ultime ore è sembrata decisamente molto vicina a. Il pubblico da casa sta già sognando una possibile relazione sentimentale, che sarebbe la seconda nata nella Casa dopo quella tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra i due c’è anche stato un bacio a stampo che ha fatto veramente emozionare. Ma in tanti si stanno chiedendo che fine farà la storia con. Per cercare di fare chiarezza sulla vicenda, nella mattinata del 15 febbraio l’attrice originaria della Sicilia ha voluto confidarsi con Samantha De Grenet. C’era molta attesa per conoscere il suo parere. Innanzitutto la coinquilina l’ha invitata a vivere la sua vita nel reality show e anche la conoscenza ...

destructibless : Sto già male al pensiero che Rosalinda possa prendersi il posto in finale che spetta a Tommaso - Giulian44752983 : RT @nagioia08: Dayane: z prega per una catena di salvataggio perché oggi Rosalinda: perché mi guardi così? Dayane: perché oggi lo nomino e… - ELmayara_heda : RT @____giada__: Però la domanda mi sorge spontanea : Perché Rosalinda dovrebbe reggere questo gioco pur sapendo di perdere consensi ? Per… - ____giada__ : Però la domanda mi sorge spontanea : Perché Rosalinda dovrebbe reggere questo gioco pur sapendo di perdere consensi… - nowords1716 : Rosalinda in tutte queste settimane non è andata contro Giulia però non si è neanche messa a difenderla. Spero che… -

