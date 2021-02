“Io ho già capito…”, Rosalinda Cannavò lascia il fidanzato? La possibile decisione – VIDEO (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip è appena iniziata una nuova giornata in attesa della puntata di questa sera. Rosalinda Cannavò, dopo l’ultima crisi, pare avere le idee chiare verso la puntata di oggi. “Mi sono messa a piangere e ho abbracciato Andrea” racconta l’attrice a Samantha De Grenet. “Io ho già capito…”, Rosalinda Cannavò... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip è appena iniziata una nuova giornata in attesa della puntata di questa sera., dopo l’ultima crisi, pare avere le idee chiare verso la puntata di oggi. “Mi sono messa a piangere e ho abbracciato Andrea” racconta l’attrice a Samantha De Grenet. “Io ho già”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

