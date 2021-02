“Investito da un pirata della strada”. Lutto nella musica, la famosa cantante distrutta per la morte del papà (Di lunedì 15 febbraio 2021) Altro periodo terribile si prospetta per Nicki Minaj: il padre, Robert Maraj, è morto a causa di un incidente stradale che l’ha coinvolto a New York. L’uomo, 64 anni, venerdì scorso stava camminando per strada a Mineola a Long Island ma improvvisamente è stato Investito da un’automobile che è fuggita, secondo quanto ha rivelato la polizia della contea di Nassau. La cantante 38enne, al secolo Onika Tanya Maraj (a cui ha aggiunto il cognome del marito Kenneth Petty), per ora non ha rilasciato nessuna dichiarazione circa la tragedia. La notizia è stata confermata da un suo portavoce. Le indagini sull’accaduto sono attualmente in corso e per ora l’identità del conducente alla guida dell’auto che ha colpito mortalmente Robert Maraj rimane sconosciuta. Dramma nel dramma: poco più di un anno fa, nel gennaio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Altro periodo terribile si prospetta per Nicki Minaj: il padre, Robert Maraj, è morto a causa di un incidentele che l’ha coinvolto a New York. L’uomo, 64 anni, venerdì scorso stava camminando pera Mineola a Long Island ma improvvisamente è statoda un’automobile che è fuggita, secondo quanto ha rivelato la poliziacontea di Nassau. La38enne, al secolo Onika Tanya Maraj (a cui ha aggiunto il cognome del marito Kenneth Petty), per ora non ha rilasciato nessuna dichiarazione circa la tragedia. La notizia è stata confermata da un suo portavoce. Le indagini sull’accaduto sono attualmente in corso e per ora l’identità del conducente alla guida dell’auto che ha colpito mortalmente Robert Maraj rimane sconosciuta. Dramma nel dramma: poco più di un anno fa, nel gennaio ...

Rf56jilg : RT @MediasetTgcom24: Lutto per Nicki Minaj, il padre è morto investito da un'auto pirata #nickiminaj - VanityFairIt : Il genitore della rapper, di appena sessantaquattro anni, è stato investito a Long Island - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Lutto per Nicki Minaj, il padre è morto investito da un'auto pirata #nickiminaj - JKtatooslover : Il papà di Nicki è stato investito da un pirata della strada e non ce l'ha fatta... Aveva 64 anni... . Non posso cr… - statodelsud : Nicki Minaj, morto il padre Robert Maraj investito da un pirata della strada -