Intubato in rianimazione, tiene la mano a Dumbo: la commovente foto del paziente covid (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un paziente Intubato in rianimazione che tiene la mano a un grande peluche Dumbo. La foto, che sta commuovendo il web, è stata scattata dal fotografo e filmmaker Andrea Pizzini nell’ambito del suo progetto “Wellenbrecher” (frangionde), un documentario sui reparti covid in Alto Adige. Pizzini racconta su Facebook il retroscena. “Nella foto - scrive - si vede un giovane paziente con sindrome di down. Questa è la sua prima notte passata nella terapia intensiva covid-19 di Bolzano. Per tutta la notte il suo Dumbo gli ha fatto compagnia. Dato che le sponde del letto sono un po’ basse il Dumbo gigante ogni tanto cadeva fuori dal letto. Ma ogni volta un ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Uninchelaa un grande peluche. La, che sta commuovendo il web, è stata scattata dalgrafo e filmmaker Andrea Pizzini nell’ambito del suo progetto “Wellenbrecher” (frangionde), un documentario sui repartiin Alto Adige. Pizzini racconta su Facebook il retroscena. “Nella- scrive - si vede un giovanecon sindrome di down. Questa è la sua prima notte passata nella terapia intensiva-19 di Bolzano. Per tutta la notte il suogli ha fatto compagnia. Dato che le sponde del letto sono un po’ basse ilgigante ogni tanto cadeva fuori dal letto. Ma ogni volta un ...

