Intesa Sanpaolo sostiene la crescita sostenibile di Rigoni di Asiago (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo e Rigoni di Asiago hanno finalizzato un'operazione di finanziamento del valore di 2,85 milioni di euro, destinato alla crescita sostenibile dell'azienda dell'Altopiano, da sempre impegnata nella riduzione dell'impatto della produzione sull'ambiente, nella tutela del territorio, nella coltivazione biologica e nel benessere delle persone. Il finanziamento prevede due obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance). Il primo è riferito alla quota di clienti e fornitori coinvolti sui temi della sostenibilità, che si traduce nell'utilizzo di programmi di promozione della cultura della sostenibilità fra clienti e fornitori. Il secondo riguarda il numero di ore di formazione da dedicare ai propri dipendenti sui temi di sostenibilità sociale e ...

