Intermarine | contratto per studio di nuova cacciamine per Marina Militare

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società del gruppo industriale quotato Immsi, ha sottoscritto ilper lodi “Riduzione del rischio e definizione del progetto di UnitàdiGenerazione (CNG)” per laItaliana. Ilsi inquadra nell’ambito dei programmi di ammodernamento della flotta di navi di Contromisure Mine dellaItaliana, che prevedono la realizzazione nei prossimi anni di 12 nuove unità destinate a sostituire i 4Classe Lerici e gli 8Classe Gaeta. Le nuove unità verranno prodotte in 2 versioni, entrambe caratterizzate dalla stessa tecnologia costruttiva rispetto alle navi attuali (ossia struttura realizzata in materiale ...