Infortunio Lozano | l’esito degli esami strumentali Il comunicato

Il Napoli ha emesso un comunicato sulle condizioni di Hirving Lozano e David Ospina: ecco le condizioni dei due giocatori

Hirving Lozano e David Ospina hanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo grado all'adduttore della coscia destra.

