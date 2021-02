In Myanmar Facebook limita i profili dei militari dopo il colpo di Stato (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Photo by Aung Kyaw Htet/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)A seguito del colpo di Stato militare avvenuto all’inizio di febbraio, Facebook ha deciso che limiterà alcuni profili social in Myanmar per arginare le fake news ed evitare che i post possano provocare disordini. Il centro operativo della piattaforma ha intensificato la sua attività, coinvolgendo cittadini ed esperti locali per monitorare la situazione. E nelle scorse ore ha deciso di ridurre la visibilità dei post, delle pagine e dei profili legati ai militari che continuano a lanciare accuse di presunti brogli elettorali da parte della Lega nazionale per la democrazia (Ndl), partito del premio Nobel Aung San Suu Kyi uscito vincitore dalle scorse elezioni, per giustificare il golpe. Il social network ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Photo by Aung Kyaw Htet/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)A seguito deldimilitare avvenuto all’inizio di febbraio,ha deciso che limiterà alcunisocial inper arginare le fake news ed evitare che i post possano provocare disordini. Il centro operativo della piattaforma ha intensificato la sua attività, coinvolgendo cittadini ed esperti locali per monitorare la situazione. E nelle scorse ore ha deciso di ridurre la visibilità dei post, delle pagine e deilegati aiche continuano a lanciare accuse di presunti brogli elettorali da parte della Lega nazionale per la democrazia (Ndl), partito del premio Nobel Aung San Suu Kyi uscito vincitore dalle scorse elezioni, per giustificare il golpe. Il social network ...

ivanscalfarotto : Il drammatico appello firmato dagli Ambasciatori di UE, UK, USA e Canada a Yangon perché cessino la violenza, la re… - ItalyMFA : Dichiarazione degli Ambasciatori UE in #Myanmar: - antocalderone : In Myanmar Facebook limita i profili dei militari dopo il colpo di Stato - EttoreSequi : RT @ItalyMFA: Dichiarazione degli Ambasciatori UE in #Myanmar: - UtoTesoro : RT @ivanscalfarotto: Il drammatico appello firmato dagli Ambasciatori di UE, UK, USA e Canada a Yangon perché cessino la violenza, la repre… -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar Facebook In Myanmar Facebook limita i profili dei militari dopo il colpo di Stato Wired.it In Myanmar Facebook limita i profili dei militari dopo il colpo di Stato

L'obiettivo è limitare la diffusione di fake news sui presunti brogli elettorali che l'esercito attribuisce alla Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi ...

La protesta pacifica dei cattolici a Yangon in preghiera e con il rosario in mano

Suore, preti, laici cattolici si sono uniti alle proteste del popolo del Myanmar contro il colpo di stato militare del 1 febbraio. Ieri, a Yangon, centinaia di cattolici, comprese moltissime suore, ha ...

L'obiettivo è limitare la diffusione di fake news sui presunti brogli elettorali che l'esercito attribuisce alla Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi ...Suore, preti, laici cattolici si sono uniti alle proteste del popolo del Myanmar contro il colpo di stato militare del 1 febbraio. Ieri, a Yangon, centinaia di cattolici, comprese moltissime suore, ha ...