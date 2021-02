In Italia negli ultimi due anni neanche un nuovo chilometro di metropolitana. ‘Utilizzare i fondi Ue per promuovere mobilità sostenibile’ (Di lunedì 15 febbraio 2021) negli ultimi due anni in Italia non è stato inaugurato nemmeno un chilometro di linee metropolitane, mentre è aumentato il distacco tra le città Italiane e quelle europee, proprio dove più rilevanti sono i ritardi, ossia la dotazione di metro, tram e ferrovie urbane per i pendolari. Dal 2002 al 2018, i finanziamenti statali hanno premiato per il 60% gli investimenti in strade e autostrade. Così, tra 2010 e 2018 sono stati realizzati quasi 300 chilometri di autostrade e oltre 2mila chilometri di strade nazionali, a fronte di appena 91 chilometri di metropolitane e di 58 chilometri di linee del tram. Alla luce di questa situazione, il Next Generation EU potrebbe rappresentare una svolta nella mobilità sostenibile per il trasporto ferroviario, a patto di investire in tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021)dueinnon è stato inaugurato nemmeno undi linee metropolitane, mentre è aumentato il distacco tra le cittàne e quelle europee, proprio dove più rilevanti sono i ritardi, ossia la dotazione di metro, tram e ferrovie urbane per i pendolari. Dal 2002 al 2018, i finanziamenti statali hanno premiato per il 60% gli investimenti in strade e autostrade. Così, tra 2010 e 2018 sono stati realizzati quasi 300 chilometri di autostrade e oltre 2mila chilometri di strade nazionali, a fronte di appena 91 chilometri di metropolitane e di 58 chilometri di linee del tram. Alla luce di questa situazione, il Next Generation EU potrebbe rappresentare una svolta nellasostenibile per il trasporto ferroviario, a patto di investire in tre ...

