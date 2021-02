In Catalogna vincono gli indipendentisti, ma è balzo in avanti per i socialisti di Sanchez (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gli indipendentisti catalani si sono aggiudicati di nuovo la vittoria, conquistando oltre il 48 per cento dei voti, ma i socialisti del premier spagnolo Pedro Sanchez hanno registrato un balzo in avanti di 10 punti rispetto al voto del 2017: è questo il risultato delle elezioni che si sono tenute ieri, 14 febbraio 2021, in Catalogna. Il dato elettorale arriva più di tre anni di distanza dallo storico referendum per l’indipendenza della regione e dalla dichiarazione d’indipendenza dalla Spagna, mai riconosciuto da Madrid, che ha portato alla fuga all’estero dell’ex presidente catalano Carles Puigdemont, ora eurodeputato a Bruxelles, e all’arresto del suo vice Oriol Junqueras, attuale presidente di Esquerra Republicana de Catalunya (Erc), condannato a 13 anni di carcere. Elezioni in ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Glicatalani si sono aggiudicati di nuovo la vittoria, conquistando oltre il 48 per cento dei voti, ma idel premier spagnolo Pedrohanno registrato unindi 10 punti rispetto al voto del 2017: è questo il risultato delle elezioni che si sono tenute ieri, 14 febbraio 2021, in. Il dato elettorale arriva più di tre anni di distanza dallo storico referendum per l’indipendenza della regione e dalla dichiarazione d’indipendenza dalla Spagna, mai riconosciuto da Madrid, che ha portato alla fuga all’estero dell’ex presidente catalano Carles Puigdemont, ora eurodeputato a Bruxelles, e all’arresto del suo vice Oriol Junqueras, attuale presidente di Esquerra Republicana de Catalunya (Erc), condannato a 13 anni di carcere. Elezioni in ...

