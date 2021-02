In Catalogna vincono ancora gli indipendentisti, ai socialisti non basta il ministro simbolo della lotta al Covid (Di lunedì 15 febbraio 2021) A tre anni dal referendum del 2017, il voto di ieri, 14 febbraio, in Catalogna per il rinnovo del parlamento regionale ha visto la riconferma delle correnti indipendentiste. Nonostante abbiano corso separatamente, l’ipotesi di un’alleanza post voto può consegnare ai tre partiti indipendentisti, Erc, Junts per Catalunya – il cui leader, Carles Puigdemont, si trova in esilio in Belgio – e Cup, tra i 73 e i 78 seggi che gli consentirebbero di amministrare con una maggioranza assoluta. Tutti gli altri partiti che hanno partecipato all’elezione comprendono forze molto lontane politicamente tra loro (socialisti, Ciudadanos, Ecp, Vox e Partito popolare), e anche nel caso di una alleanza si fermerebbero a 56-62 seggi. Le elezioni catalane – segnate da un crollo dell’affluenza rispetto al 2017 per il coronavirus che in ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) A tre anni dal referendum del 2017, il voto di ieri, 14 febbraio, inper il rinnovo del parlamento regionale ha visto la riconferma delle correnti indipendentiste. Nonostante abbiano corso separatamente, l’ipotesi di un’alleanza post voto può consegnare ai tre partiti, Erc, Junts per Catalunya – il cui leader, Carles Puigdemont, si trova in esilio in Belgio – e Cup, tra i 73 e i 78 seggi che gli consentirebbero di amministrare con una maggioranza assoluta. Tutti gli altri partiti che hanno partecipato all’elezione comprendono forze molto lontane politicamente tra loro (, Ciudadanos, Ecp, Vox e Partito popolare), e anche nel caso di una alleanza si fermerebbero a 56-62 seggi. Le elezioni catalane – segnate da un crollo dell’affluenza rispetto al 2017 per il coronavirus che in ...

repubblica : Catalogna, exit poll: vincono gli indipendentisti moderati di Esquerra, ma i socialisti sono il partito più votato - MediasetTgcom24 : Catalogna, vincono di nuovo gli indipendentisti: maggioranza assoluta in Parlamento #catalogna… - UnioneSarda : #Spagna - In #Catalogna vincono di nuovo gli indipendentisti - PonytaEle : RT @Gianlustella: Ennesima figuraccia dei media di regime. Per giorni hanno detto nei TG che avrebbe vinto il candidato socialista. Ora l… - Piergiulio58 : Spagna, elezioni in Catalogna: vincono di nuovo gli indipendentisti. -