In arrivo lo smartphone con fotocamera selfie da 100 megapixel (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Foto: Oppo)Potrebbe debuttare già quest’anno il primo smartphone con selfie camera da 100 megapixel, che andrebbe a oltre il doppio l’attuale primato di 44 megapixel condiviso da Oppo Reno 3 e la coppia Vivo S7 e V20. Il sensore in tripla cifra, però, comporterebbe scelte strutturali significative visto l’inevitabile ingombro oltre la media. A dare voce di questa eventualità sul social network cinese Weibo è stato il leaker Digital Chat Station, lasciando intendere che non passerà molto prima che uno dei produttori di primo piano sveli un modello da record. Potrebbe essere uno dei trend del 2021, assieme all’elettrocromia che cambia al volo il colore della scocca e alle strutture arrotolabili. Il primo selfie phone da 100 megapixel potrebbe arrivare da Oriente, da una delle società ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Foto: Oppo)Potrebbe debuttare già quest’anno il primoconcamera da 100, che andrebbe a oltre il doppio l’attuale primato di 44condiviso da Oppo Reno 3 e la coppia Vivo S7 e V20. Il sensore in tripla cifra, però, comporterebbe scelte strutturali significative visto l’inevitabile ingombro oltre la media. A dare voce di questa eventualità sul social network cinese Weibo è stato il leaker Digital Chat Station, lasciando intendere che non passerà molto prima che uno dei produttori di primo piano sveli un modello da record. Potrebbe essere uno dei trend del 2021, assieme all’elettrocromia che cambia al volo il colore della scocca e alle strutture arrotolabili. Il primophone da 100potrebbe arrivare da Oriente, da una delle società ...

