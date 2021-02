In anteprima le tavole di Area 15 con Qui | Quo e Qua alle prese con il retrogaming

Leggi su wired

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Dal loro debutto nei fumetti Disney nel 1937, i giovani nipoti di Paperino, Qui, Quo e Qua, hanno spesso cambiato pelle: incorreggibili monelli nei corti animati classici, piccoli avventurieri in Ducktales (anche nel reboot più recente), un po’ più grandicelli e sempre vagamente ribelli nella più matura Quack Pack di fine anni ’90. Ma è nei fumetti, appunto, che i tre gemelli dai cappelli colorati non sono mai stati snaturati, nonostante i rimaneggiamenti. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello che li vede protagonisti della serie disegnata15, che ha fatto il suo debutto su Topolino a partire dall’inizio del 2020 in diverse puntate. In una versione decisamente più adolescente, Qui, Qua e Qua sono accompagnati dai nuovi amici Ray, Vanessa e Giggs (e dall’aspirante inventore Newton, nipote di Archimede Pitagorico), e si ritrovano nel negozio delle meraviglie che dà ...