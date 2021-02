In 20 anni la Champions ha dato 893 milioni di euro alla Juve. E 275 al Napoli (Di lunedì 15 febbraio 2021) 20 miliardi di euro in 20 anni. La Champions nel 2022 compie venti anni e la Gazzetta dello Sport pubblica la classifica dei premi in euro distribuiti dalla competizione dal 1992, tra ben 145 club che a fasi alterne hanno partecipato. La Juventus è nella top five, quarta dopo Bayern Monaco (988,3 milioni), Real Madrid (982,6) e Barcellona (940,1). I bianconeri in 20 anni hanno incassato 893,5 milioni di euro. Più delle squadre inglesi, o del PSG. Il Napoli è 26esimo in questa classifica, con un incasso di 274,9 milioni. E ha davanti a Milan, Inter e Roma. Nel complesso, i premi alle dieci italiane partecipanti sono stati 2,7 miliardi (il 13,5% del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) 20 miliardi diin 20. Lanel 2022 compie ventie la Gazzetta dello Sport pubblica la classifica dei premi indistribuiti dcompetizione dal 1992, tra ben 145 club che a fasi alterne hanno partecipato. Lantus è nella top five, quarta dopo Bayern Monaco (988,3), Real Madrid (982,6) e Barcellona (940,1). I bianconeri in 20hanno incassato 893,5di. Più delle squadre inglesi, o del PSG. Ilè 26esimo in questa classifica, con un incasso di 274,9. E ha davanti a Milan, Inter e Roma. Nel complesso, i premi alle dieci italiane partecipanti sono stati 2,7 miliardi (il 13,5% del ...

dade1173 : RT @CAMARDELLAGio: Da quanti anni a metà febbraio non siamo sicuri del posto Champions? Questo fa capire l'annata che stiamo facendo - pol2187 : RT @Vink901: #Inter: -Fuori dalla Champions; -Fuori dell'Europa League; -Fuori dalla Coppa Italia; -300 Milioni spesi in due anni; Ma per i… - UomoRango : post #InterLazio pre #LazioSamp in 20 anni due volte agli ottavi di Champions League. ..ma er problema è Inzaghi… - MattiaGiovi : RT @SalpadrinoT: Dico un paio di cose che non tutti condivideranno (e qual è la novità): - per me non vincere il 10 scudetto, dopo tanti er… - SilviaPrato1 : RT @GianniJ08: L'allenatore più pagato della serie A... (12 milioni).. 260 milioni di investimenti sul mercato negli ultimi 2 anni.. Fuor… -