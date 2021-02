Imprese | Grassi Univa | ‘nel 2021 quota aziende territorio che continuerà a investire oltre 60%’ 2

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) – Quello della finanza d’impresa è un tema fondamentale nella costruzione di un sistema economico sostenibile, come sottolineato dal Presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Roberto: “Veniamo da un 2020 che è stato difficilissimo, il più duro nella nostra storia recente. Nonostante questo, leindustriali varesine non hanno mai smesso di. Secondo le ultime rilevazioni dell’Ufficio Studi di, nel corso dell’anno, il 62% del sistema manifatturiero del nostroha effettuato almeno un investimento. Il 66% lo ha fatto per sostituire o ammodernare i propri impianti. Il 39% per ampliare la propria capacità produttiva. Il 31% per fare ricerca e sviluppo. Dati importanti e non scontati di fronte ad uno scenario pandemico. Un segnale ...