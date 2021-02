Impianti sciistici, slitta la riapertura: chiusi fino al 5 marzo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Impianti sciistici ancora chiusi. Doveva essere una giornata di riapertura quella di oggi, lunedì 15 febbraio, invece slitta ancora la data. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con la quale si proroga la chiusura Restano chiusi gli Impianti sciistici, la data di riapertura della stagione bianca slitta ancora. Oggi lunedì 15 febbraio, doveva ripartire un comparto interamente interrotto a causa del Covid, ma il CTS dice no. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato l’ordinanza che proroga la chiusura delle stazioni fino al prossimo 5 marzo compreso. Un duro colpo per i cosiddetti ristoratori della neve, quelli che sulla stagione ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021)ancora. Doveva essere una giornata diquella di oggi, lunedì 15 febbraio, inveceancora la data. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con la quale si proroga la chiusura Restanogli, la data didella stagione biancaancora. Oggi lunedì 15 febbraio, doveva ripartire un comparto interamente interrotto a causa del Covid, ma il CTS dice no. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato l’ordinanza che proroga la chiusura delle stazionial prossimo 5compreso. Un duro colpo per i cosiddetti ristoratori della neve, quelli che sulla stagione ...

GiovanniToti : Ci risiamo! Il Cts a 24 ore dalla riapertura degli impianti sciistici rimette tutto in discussione. Dopo la beffa d… - DSantanche : Sento parlare di discontinuità rispetto al governo Conte, ma allora perché Speranza continua a far chiudere… - Agenzia_Ansa : Regioni e comprensori sciistici insorgono dopo lo stop alla riapertura degli impianti a poche ore dal via: 'Ennesim… - SusanaMNK : RT @Corriere: Ma in Val d’Ossola c’è chi apre impianti per protesta: «Qui continua ad arrivare ge... - GiorgioCarbon12 : RT @GiuseppePalma78: Questo governo - con la riconferma di #Speranza - ha iniziato malissimo. La domenica sera decide la chiusura per il lu… -