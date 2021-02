Impianti sciistici, niente apertura fino al 5 marzo. Lega e Regioni contro il governo (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’apertura degli Impianti da sci era prevista per oggi, lunedì 15 febbraio: ma a poche ore arriva la chiusura del ministro Speranza, che proroga il divieto d’intesa con la ministra Gelmini. «Le varianti preoccupano, l’attenzione deve restare altissima» Leggi su corriere (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’deglida sci era prevista per oggi, lunedì 15 febbraio: ma a poche ore arriva la chiusura del ministro Speranza, che proroga il divieto d’intesa con la ministra Gelmini. «Le varianti preoccupano, l’attenzione deve restare altissima»

