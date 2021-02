Impianti sciistici chiusi, politica in rivolta: “Follia decidere all’ultimo minuto” (Di lunedì 15 febbraio 2021) È arrivato nel tardo pomeriggio di domenica 14 febbraio lo stop all’apertura degli Impianti sciistici, comunicato dal ministro della Salute Roberto Speranza. Una decisione nata dopo il parere negativo del Comitato tecnico scientifico, quando, però, i gestori si erano ormai preparati per la riapertura degli Impianti per il giorno seguente, oggi, lunedì 15 febbraio. BENIGNI (CAMBIAMO): “È UNA Follia, QUESTO GOVERNO PARTE MALE” “Una Follia, comunicata appena qualche ora prima, che mette la parola fine alla stagione invernale – è il duro attacco del deputato bergamasco di Cambiamo! Stefano Benigni -. Penso alle tante località che in questi mesi hanno investito tempo e denaro per prepararsi ad avviare questa breve stagione in sicurezza”. Leggi anche Nelle stazioni orobiche Impianti ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 febbraio 2021) È arrivato nel tardo pomeriggio di domenica 14 febbraio lo stop all’apertura degli, comunicato dal ministro della Salute Roberto Speranza. Una decisione nata dopo il parere negativo del Comitato tecnico scientifico, quando, però, i gestori si erano ormai preparati per la riapertura degliper il giorno seguente, oggi, lunedì 15 febbraio. BENIGNI (CAMBIAMO): “È UNA, QUESTO GOVERNO PARTE MALE” “Una, comunicata appena qualche ora prima, che mette la parola fine alla stagione invernale – è il duro attacco del deputato bergamasco di Cambiamo! Stefano Benigni -. Penso alle tante località che in questi mesi hanno investito tempo e denaro per prepararsi ad avviare questa breve stagione in sicurezza”. Leggi anche Nelle stazioni orobiche...

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - fanpage : Ultim'ora A farlo sapere sono state le fonti di Palazzo Chigi. #lockdown - DSantanche : Sento parlare di discontinuità rispetto al governo Conte, ma allora perché Speranza continua a far chiudere… - ClaudiaSanti21 : RT @belushivive: I cinema ancora chiusi. Da ottobre. Per gli impianti sciistici sta succedendo il delirio, dei cinema non parla nessuno. M… - waveofsorrow : RT @belushivive: I cinema ancora chiusi. Da ottobre. Per gli impianti sciistici sta succedendo il delirio, dei cinema non parla nessuno. M… -