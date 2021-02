Impianti sciistici chiusi, Meloni contro Speranza: “Uno sfregio agli Italiani”, il ministero si difende (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che la decisione di rinviare l’apertura degli Impianti da sci almeno al 5 marzo non è stata presa in autonomia dal ministro della Salute, Roberto Speranza. A condividere tale provvedimento, arrivato a meno di un giorno dal riavvio degli Impianti, il governo tutto e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Una scelta che ha fatto montare su tutte le furie gli operatori del settore. Due ministri leghisti, Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia, hanno sottolineato la necessità di indennizzare questi ultimi al più presto. A “soffiare” sul fuoco la politica Giorgia Meloni, che ha pubblicato un duro attacco sui social. leggi anche l’articolo —> Covid, i virologi chiedono di usare anche Sputnik V: cosa sappiamo sul vaccino russo Su Twitter la leader di Fratelli di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che la decisione di rinviare l’apertura deglida sci almeno al 5 marzo non è stata presa in autonomia dal ministro della Salute, Roberto. A condividere tale provvedimento, arrivato a meno di un giorno dal riavvio degli, il governo tutto e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Una scelta che ha fatto montare su tutte le furie gli operatori del settore. Due ministri leghisti, Giancarlo Giorgetti e Massimo Garava, hanno sottolineato la necessità di indennizzare questi ultimi al più presto. A “soffiare” sul fuoco la politica Giorgia, che ha pubblicato un duro attacco sui social. leggi anche l’articolo —> Covid, i virologi chiedono di usare anche Sputnik V: cosa sappiamo sul vaccino russo Su Twitter la leader di Fratelli di ...

