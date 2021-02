Impianti sciistici chiusi fino al 5 marzo, Speranza firma il provvedimento (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gli Impianti sciistici restano chiusi fino al 5 marzo 2021. È questa la decisione presa dal Ministro Roberto Speranza e dal Comitato tecnico Scientifico vista la situazione epidemiologia degli ultimi giorni e alle varianti Covid che preoccupano sempre di più. Il Cts ha affermato “non ci sono più le condizioni per riaprire gli Impianti di sci“. Ristori immediati chiedono gli esercenti L’associazione esercenti funiviari chiede dei ristori immediati per far fronte alla situazione “Ormai la stagione è saltata, ci sentiamo presi in giro di fronte a tutto quello che abbiamo speso per l’apertura di domani, in vista della quale abbiamo assunto altro personale. I ristori siano immediati, altrimenti il comparto va in fallimento. Siamo il settore più penalizzato: da 12 mesi ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Glirestanoal 52021. È questa la decisione presa dal Ministro Robertoe dal Comitato tecnico Scientifico vista la situazione epidemiologia degli ultimi giorni e alle varianti Covid che preoccupano sempre di più. Il Cts ha affermato “non ci sono più le condizioni per riaprire glidi sci“. Ristori immediati chiedono gli esercenti L’associazione esercenti funiviari chiede dei ristori immediati per far fronte alla situazione “Ormai la stagione è saltata, ci sentiamo presi in giro di fronte a tutto quello che abbiamo speso per l’apertura di domani, in vista della quale abbiamo assunto altro personale. I ristori siano immediati, altrimenti il comparto va in fallimento. Siamo il settore più penalizzato: da 12 mesi ...

GiovanniToti : Ci risiamo! Il Cts a 24 ore dalla riapertura degli impianti sciistici rimette tutto in discussione. Dopo la beffa d… - DSantanche : Sento parlare di discontinuità rispetto al governo Conte, ma allora perché Speranza continua a far chiudere… - Agenzia_Ansa : Regioni e comprensori sciistici insorgono dopo lo stop alla riapertura degli impianti a poche ore dal via: 'Ennesim… - Silvioilmacca : RT @CesareOrtis: 'Ministro hai capito che non siamo più nel Gov Conte e che gli italiani devono essere RISPETTATI??Bloccare gli impianti sc… - sarahross71 : @webecodibergamo Siamo dalla parte di chi lavora sugli impianti sciistici! -