Impianti da sci, il Piemonte valuta azioni legali. E c'è chi sfida il governo: piste aperte alla Piana di Vigezzo, flash mob a Bardonecchia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gestori di Impianti da sci si ribellano al governo che ha deciso di prorogare la chiusura fino al 5 marzo a causa della pandemia di Coronavirus. Succede in Piemonte, in provincia di Verbania, alla Piana di Vigezzo. «Ancora venerdì la Regione Piemonte ci aveva assicurato l'apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. E così lo abbiamo fatto», ha spiegato Luca Mantovani, uno dei titolari della società che gestisce gli Impianti nella valle a ridosso del Canton Ticino. La Regione Piemonte, intanto, ha previsto di stanziare ristori immediati per 5,3 milioni di euro. Il governatore Alberto Cirio, che ha riunito la Giunta in seduta straordinaria, ha fatto sapere non solo che scriverà al governo ...

