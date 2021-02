Immobile suona la carica |  «Lazio | rialzati subito»

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ciro, attaccante e capitano della, dimentica la sconfitta contro l’Inter e pensa già alla Sampdoria. Le sue parole Ladimenticala battuta d’arresto di ieri sera contro l’Inter e torna al lavoro più concentrata che mai in vista della sfida di sabato pomeriggio con la Sampdoria. Ciro, attaccante e capitano biancoceleste, non si demoralizza e sprona i propri compagni di squadra. «Voglia di rialzarsie di continuare a lottare», la didascalia che accompagna lo scattoto dal numero 17 sul suo profilo Instagram. Leggi su Calcionews24.com

FORMELLO - Suona un allarme in casa Lazio: Stefan Radu non è al meglio, la notizia l'ha data Simone Inzaghi in ... Davanti, con licenza di offendere, Correa con Immobile. Recuperato Cataldi, sarà una ...