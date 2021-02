Immigrazione e Lega al governo "Così si può collaborare con il Pd" (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Immigrazione e la gestione degli arrivi sulle coste italiane rischia di essere un tema delicato per il governo Draghi, con la difficile convivenza tra Matteo Salvini e il Partito Democratico. Affaritaliani.it ha intervistato Tony Iwobi, capogruppo della Lega in Commissione Esteri al Senato e primo senatore di colore nella storia della Repubblica. Ecco come... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'e la gestione degli arrivi sulle coste italiane rischia di essere un tema delicato per ilDraghi, con la difficile convivenza tra Matteo Salvini e il Partito Democratico. Affaritaliani.it ha intervistato Tony Iwobi, capogruppo dellain Commissione Esteri al Senato e primo senatore di colore nella storia della Repubblica. Ecco come... Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : Lega, Silvia Sardone e la svolta europeista di Salvini: “Ha ragione, l’immigrazione va gestita e ci rifacciamo alle… - zanabausfabius : @matteosalvinimi Ohhhh. Ma Lega era nazionalista ,antieuropeista,difesa dei confini,no immigrati, dividere in due I… - guglielmopicchi : Guarda per la Lega paradossalmente sarebbe molto più cruciale per gestione immigrazione uno agli esteri strutturato… - Walter00365070 : @Libero_official Lo facesse lui il ministro dell'interno così si becca altre denunce e ce lo togliamo dai c.......i… - PaoloCaminiti1 : RT @Libero_official: 'Obiettivo Viminale'. Salvini vuole un 'guardiano' per vigilare sull'operato di Luciana #Lamorgese: -