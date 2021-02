Il “whatever it takes” di Beppe Grillo per l’Ambiente (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fin dai tempi più lontani e remoti del V-Day, Beppe Grillo aveva sempre dimostrato di essere diverso. Qualcosa di autonomo e indipendente. Ironia del destino, negli anni ha rappresentato l’antitesi del grillismo così come lo si intende tutt’oggi. Quando nel 2013 il suo esercito di fortunati varcò le soglie del Parlamento non pretese le stelle del generale, ma gli bastò sventolare al Paese i suoi valori e le sue idee, che già reclamava con una certa insistenza nei suoi spettacoli teatrali. Questa lunga distanza emotiva con i suoi discepoli nel tempo è stata poi esasperata dalle lotte intestine per la leadership, dalle battaglie legali sul simbolo e sulle espulsioni. Non c’è da stupirsi, dunque, che oggi buona parte dei parlamentari 5 Stelle accolga con un certo fastidio la virata del comico genovese verso il professor Draghi. Nessuno è infatti riuscito ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fin dai tempi più lontani e remoti del V-Day,aveva sempre dimostrato di essere diverso. Qualcosa di autonomo e indipendente. Ironia del destino, negli anni ha rappresentato l’antitesi del grillismo così come lo si intende tutt’oggi. Quando nel 2013 il suo esercito di fortunati varcò le soglie del Parlamento non pretese le stelle del generale, ma gli bastò sventolare al Paese i suoi valori e le sue idee, che già reclamava con una certa insistenza nei suoi spettacoli teatrali. Questa lunga distanza emotiva con i suoi discepoli nel tempo è stata poi esasperata dalle lotte intestine per la leadership, dalle battaglie legali sul simbolo e sulle espulsioni. Non c’è da stupirsi, dunque, che oggi buona parte dei parlamentari 5 Stelle accolga con un certo fastidio la virata del comico genovese verso il professor Draghi. Nessuno è infatti riuscito ...

