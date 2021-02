Il vino in lattina e il film prodotti contemporaneamente

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Prodotto di nicchia e guardato con sospetto dai puristi, ilinè in realtà piuttosto apprezzato dai giovani d'oltreoceano, anche per il prezzo abbordabile: nasce anche da qui l'idea di ...

Ultime Notizie dalla rete : vino lattina

Quotidiano.net

Prodotto di nicchia e guardato con sospetto dai puristi, ilinè in realtà piuttosto apprezzato dai giovani d'oltreoceano, anche per il prezzo abbordabile: nasce anche da qui l'idea di realizzare un film, intitolato 'Chasing Crush' , che racconta ...È quanto annuncia la HUN wine, un'impresa britannica che tra l'altro ha nella sua mission proprio l'obiettivo di produrrevegano in. I vini della HUN sono infatti forniti dall'...Curioso esperimento di marketing: l'uscita nelle sale di 'Chasing Crush' coinciderà con il lancio dell'omonimo vino e la trama del film ne racconterà la lavorazione ...Rubrica a cura di Andrea Sala, Advanced Sommelier – Court of Master Sommelier, dedicata ai piccoli produttori di vini di qualità del meraviglioso territorio italiano Andrea Sala L’azienda vinicola Ott ...