Il Verona vince in rimonta ed esce dalla crisi: Parma inguaiato, sprofonda verso la B (Di martedì 16 febbraio 2021) Verona (ITALPRESS) – L'Hellas torna a vincere, il Parma sprofonda sempre più nella crisi. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare il Verona di Juric batte i gialloblù nel posticipo del Bentegodi per 2-1 grazie all'autogol di Grassi e alla rete di Barak. Senza gli squalificati Zaccagni e Faraoni il Verona torna a brillare e si conferma “bestia nera” per il Parma che in Veneto non conquista un punto dalla stagione 2000-01. Statistica che impressiona così come il ruolino pesantemente negativo dei gialloblù, autori di un pareggio e nove sconfitte nelle ultime dieci gare. Il match comincia con un Parma all'arrembaggio. E sono proprio i ducali a sbloccare la partita grazie a un calcio di rigore concesso dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021)(ITALPRESS) – L'Hellas torna are, ilsempre più nella. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare ildi Juric batte i gialloblù nel posticipo del Bentegodi per 2-1 grazie all'autogol di Grassi e alla rete di Barak. Senza gli squalificati Zaccagni e Faraoni iltorna a brillare e si conferma “bestia nera” per ilche in Veneto non conquista un puntostagione 2000-01. Statistica che impressiona così come il ruolino pesantemente negativo dei gialloblù, autori di un pareggio e nove sconfitte nelle ultime dieci gare. Il match comincia con unall'arrembaggio. E sono proprio i ducali a sbloccare la partita grazie a un calcio di rigore concesso dopo ...

LALAZIOMIA : SERIE A | Il posticipo della 22ª giornata: il Verona vince 2-1 in rimonta contro il Parma - buoncalcio : Serie A, l’Hellas Verona vince di misura (2-1) sul Parma. Dimarco salta il Genoa - LAROMA24 : Serie A: vince il Verona in rimonta per 2-1 contro un Parma sempre più in crisi #AsRoma - BandieraInter : #SerieA, il #Verona rimonta e inguaia il #Parma: ancora una volta decisivo #Barak. - GoalItalia : MATCH REPORT - #VeronaParma 2-1: Juric vince in rimonta, emiliani sempre più giù ?? -