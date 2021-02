Il vaccino AstraZeneca arriva in provincia di Latina, al via le somministrazioni per under 55: ecco dove (Di lunedì 15 febbraio 2021) Al via da oggi le somministrazioni del vaccino sviluppato da AstraZeneca, quello made in Pomezia-Oxford, anche in provincia di Latina. La campagna di vaccinazione è ora indirizzata ai medici liberi professionisti, farmacisti, operatori socio-sanitari fino ai 55 anni, per poi riguardare, molto probabilmente, forze dell’ordine e personale scolastico. Leggi anche: Varianti Covid, nel Lazio cambiano le regole per quarantena e tamponi: “caccia” anche ai contatti a basso rischio vaccino AstraZeneca in provincia di Latina “Al via da oggi lunedì 15 Febbraio nella Asl di Latina la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca, che ha ottenuto l’autorizzazione da Aifa per la popolazione di età ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Al via da oggi ledelsviluppato da, quello made in Pomezia-Oxford, anche indi. La campagna di vaccinazione è ora indirizzata ai medici liberi professionisti, farmacisti, operatori socio-sanitari fino ai 55 anni, per poi riguardare, molto probabilmente, forze dell’ordine e personale scolastico. Leggi anche: Varianti Covid, nel Lazio cambiano le regole per quarantena e tamponi: “caccia” anche ai contatti a basso rischioindi“Al via da oggi lunedì 15 Febbraio nella Asl dila vaccinazione con il, che ha ottenuto l’autorizzazione da Aifa per la popolazione di età ...

