Il trailer di Justice League nella versione di Zack Snyder (Di lunedì 15 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=vM-Bja2Gy04 Quello che sembrava il sogno ambizioso dei fan più appassionati o il rimpianto di un regista che non è riuscito a vedere nelle sale un film così come l'aveva pensato, adesso è realtà. Tradotto: il celeberrimo Snyder's Cut di Justice League, cioè la versione originale firmata da Zack Snyder di ciò che è uscito parecchio manipolato nel 2017 a opera dell'oggi controverso Joss Whedon, sta per arrivare. Scene tagliate in precedenza ora recuperate, un nuovo montaggio, nuovi effetti speciali e soprattutto numerosi momenti frutto di estensivi reshoot: il risultato è sostanzialmente un film diverso, ancora più lungo e cupo, come si vede dal primo trailer ufficiale. nella clip di anticipazione c'è, ovviamente, solo una ...

