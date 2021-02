Il terremoto di magnitudo 7.3 in Giappone ha causato solo un centinaio di feriti (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Centoventi feriti e nessun danno alle centrali nucleari: è questo il bilancio, tutto sommato positivo, della scossa di terremoto di magnitudo 7.3 che ieri ha sconvolto il Giappone nordorientale, in particolare l’area di Fukushima, dove dieci anni fa un sisma devastante causò uno tsunami e un disastro nucleare. Centoventi feriti: è questo il bilancio, tutto sommato positivo, della scossa di terremoto che ieri ha sconvolto il Giappone nordorientale. La magnitudo, in un primo momento stimata a 7.1, è stata successivamente corretta al rialzo facendo temere i più per conseguenze catastrofiche visto che il sisma si è verificato al largo della costa di Fukushima, la stessa area geografica in cui nel 2011 si verificarono un sisma, uno tsunami e un disastro ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Centoventie nessun danno alle centrali nucleari: è questo il bilancio, tutto sommato positivo, della scossa didi7.3 che ieri ha sconvolto ilnordorientale, in particolare l’area di Fukushima, dove dieci anni fa un sisma devastante causò uno tsunami e un disastro nucleare. Centoventi: è questo il bilancio, tutto sommato positivo, della scossa diche ieri ha sconvolto ilnordorientale. La, in un primo momento stimata a 7.1, è stata successivamente corretta al rialzo facendo temere i più per conseguenze catastrofiche visto che il sisma si è verificato al largo della costa di Fukushima, la stessa area geografica in cui nel 2011 si verificarono un sisma, uno tsunami e un disastro ...

