“Il silenzio” | Don DeLillo racconta le paure del presente tra blackout | schermi neri e il collasso della tecnologia e | forse | della nostra società

(Di lunedì 15 febbraio 2021) E se domani, mentre siamo immersi nei nostri cellulari o stiamo guardando un programma televisivo, una partita, laserie tv preferita, tutti glidiventassero? Disorientamento, catastrofe,. Sono queste le parole che saltano alla mente del lettore dell’ultimo romanzo dello scrittore italoamericano Don, Il(ed. Einaudi). Ma c’è anche un’altra parola a cui non si può fare a meno di pensare: profetico. Sì, perché il libro, scritto poche settimane prima dell’avvento del Covid – come ha affermato la storica editor dell’autore, Nam Graham -,uno stato di “sospensione” familiare al lettore del 2021. La storia è ambientata a Manhattan, nel 2022. Un uomo e una donna sono in volo dall’Europa a New York. In città, tre amici li ...

Letteratitudine : RT @Letteratitudine: CLASSIFICA: i primi 40 titoli in classifica nella settimana dall’1 al 7 febbraio 2021 - MarcoCampa10 : RT @t_tonii: @mazzettam mentre sul ciellino Don Mercedes Inzoli, già padre padrone del @BancoAlimentare e pedofilo seriale: SILENZIO ASSOLU… - t_tonii : @mazzettam mentre sul ciellino Don Mercedes Inzoli, già padre padrone del @BancoAlimentare e pedofilo seriale: SILENZIO ASSOLUTO - TheYorrick : @Teo__Visma @Maxredblack1 Perbacco. Sarebbe un raro caso di giusto silenzio sulla cosa. Temo più per 'rispetto' ver… - HapCollins : “E poi fissa lo schermo nero.” da Il silenzio, Don DeLillo @Einaudieditore Un racconto breve e lucido sull’oggi, o… -

Ultime Notizie dalla rete : silenzio Don

Il Fatto Quotidiano

... Dave Eggers, David Foster Wallace, Stephen King, Jonathan Franzen, mentreDe Lillo, tra tutti, ... forse nemmeno Ildi De Lillo, nonostante sia il più attento a non cadere nella retorica ...Un ragazzo, che, in disparte ed in, assisteva alla sistemazione degli otto senza tetto, si ... Da qui i ringraziamenti del direttore della Caritas,Fabio Stanizzo, sia "alla parrocchia ...Premiati i ragazzi del paese che hanno partecipato al concorso letterario che li vedeva impegnati nella descrizione di quello che per loro è l’omertà ...L’AQUILA – “Siamo qui tutti scossi, attoniti, pieni di domande per il gesto della nostra cara Gloria. Ci verrebbe da chiederti: perché l’hai fatto? Che cosa non abbiamo saputo darti? Eppure la tua fam ...