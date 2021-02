Il secondo figlio di Harry e Meghan e quella coincidenza con Lady Diana: cosa è stato scoperto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Harry e Meghan hanno deciso di annunciare l'arrivo del secondo figlio come fanno le coppie normali. Immortalati dall'amico fotografo Misan Harriman, i duchi si sono mostrati distesi sul prato, ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021)hanno deciso di annunciare l'arrivo delcome fanno le coppie normali. Immortalati dall'amico fotografo Misan Harriman, i duchi si sono mostrati distesi sul prato, ...

rtl1025 : ?? Il Principe #Harry e sua moglie #Meghan, duca e duchessa del #Sussex, aspettano il loro secondo figlio. La notizi… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan aspettano un secondo figlio, c'è la conferma ufficiale #ANSA - TgLa7 : ??Harry e Meghan aspettano un secondo figlio. Lo ha confermato un portavoce della coppia citato dalla @BBCWorld - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: #Harry e #Meghan lo hanno annunciato con uno scatto ispirato a #LadyDiana ??? - federicomyangel : RT @stafuoriquesta: Meghan Markle incinta del secondo figlio e io in lacrime per come la guarda il principe Harry -