Il rinvio dell' apertura impianti da sci è stato deciso da tutto l' esecutivo

A prendere la decisione di far rimanere chiusi gli impianti sciistici per altre tre settimane non è stato solo Speranza ma tutto il governo Draghi.

