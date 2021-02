Il Primo Re la trama del film su Rai 4 martedì 16 febbraio (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Primo Re in prima visione martedì 16 febbraio su Rai 4 con Alessandro Borghi, trama e trailer Il Primo Re è il film in protolatino in onda su Rai 4 in prima visione martedì 16 febbraio alle 21:20, vincitore di 3 David di Donatello e 3 Nastri d’Argento. A dirigere il film Matteo Rovere che in seconda serata a Wonderland racconterà i retroscena del film. La storia della fondazione di Roma e della rivalità tra Romolo e Remo è al centro de Il Primo Re che ha dato vita anche a una serie tv Romulus disponibile su Sky e Now Tv realizzata dallo stesso Rovere ma che si ispira a una diversa leggenda. L’incasso al cinema è stato di 2,1 milioni di euro. Il Primo Re la trama ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 16 febbraio 2021) IlRe in prima visione16su Rai 4 con Alessandro Borghi,e trailer IlRe è ilin protolatino in onda su Rai 4 in prima visione16alle 21:20, vincitore di 3 David di Donatello e 3 Nastri d’Argento. A dirigere ilMatteo Rovere che in seconda serata a Wonderland racconterà i retroscena del. La storia della fondazione di Roma e della rivalità tra Romolo e Remo è al centro de IlRe che ha dato vita anche a una serie tv Romulus disponibile su Sky e Now Tv realizzata dallo stesso Rovere ma che si ispira a una diversa leggenda. L’incasso al cinema è stato di 2,1 milioni di euro. IlRe la...

Il Primo Re la trama del film stasera su Rai 4 martedì 16 febbraio di che parla il film dove lo trovo in streaming il cast ...

