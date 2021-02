Il paradosso di Muriel | l’esperimento di Gasperini per farne il suo mostro finale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Luis Nazario De Limaè un nome composto da due fenomeni. Uno è quello ufficiale, con tutte le maiuscole a posto, attualmente squintalato tra tavoli di poker e buffet. L’altro è il suo stuntman, che continua a cascare in Serie A con la levità del fuoriclasse troppo presto compreso. Perché sono dieci anni chesenza esserlo davvero mai. E questo è un altro di quei pezzi che fatalmente finiscono per tesserne lodi sperticate. Tutti, chi più chi meno, hanno un debole per Luisdal 2011. Prima o dopo ti tocca restare impalato davanti alla tv senza parole, e un fumetto in testa: “Che cosa ha fatto, quello? E come fa, quello, a essere una riserva?” C’è un video, tra i tanti su Youtube, che in 13 minuti e rotti di highlights tagliati bene mostra “Cuandose convierte en Ronaldo ...