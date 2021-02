Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 febbraio: Armando si cala in una nuova veste (Di lunedì 15 febbraio 2021) anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata di martedì 16 febbraio: Marta riuscirà a ricongiungersi con suo padre Umberto e con sua zia Adelaide. Armando si improvviserà regista e sceneggiatore. Scopriamo nei dettagli i colpi di scena che andranno a caratterizzare il nuovo episodio. Trama Il Paradiso delle Signore, trama puntata di martedì 16 febbraio 2021 Le anticipazioni del nuovo appuntamento de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda il 16 novembre, rivelano che la relazione tra Vittorio e Beatrice subirà una brusca frenata. A scombussolare la frequentazione tra i due sarà il ritorno di Marta da New York. Quest’ultima avrà modo di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 15 febbraio 2021)Il, puntata di martedì 16: Marta riuscirà a ricongiungersi con suo padre Umberto e con sua zia Adelaide.si improvviserà regista e sceneggiatore. Scopriamo nei dettagli i colpi di scena che andranno a caratterizzare il nuovo episodio. Trama Il, trama puntata di martedì 162021 Ledel nuovo appuntamento de Il, che andrà in onda il 16 novembre, rivelano che la relazione tra Vittorio e Beatrice subirà una brusca frenata. A scombussolare la frequentazione tra i due sarà il ritorno di Marta da New York. Quest’ultima avrà modo di ...

