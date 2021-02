Il nuovo ministro dell’Istruzione Bianchi è già stanco. “Il lavoro è tanto. Non sono abituato, arrivato a quasi 69 anni, a vivere lontano da casa tutta la settimana” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il lavoro è tanto e bisogna farlo in fretta. Bisogna dare certezze agli studenti, ai docenti. La mole un po’ mi spaventa. Non sono abituato, arrivato a quasi 69 anni, a vivere lontano da casa tutta la settimana. Sarà un’esperienza stancante. Una cosa è certa, però: comunicheremo le cose quando avremo raggiunto un risultato e il risultato lo raggiungeremo studiando”. E’ quanto ha detto a Repubblica il neo ministro all’Istruzione, Patrizio Bianchi. “In settimana – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo Draghi – decidiamo, ho ben presente il bisogno di informazione sulla Maturità. Decideremo in settimana. Dovremo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Ile bisogna farlo in fretta. Bisogna dare certezze agli studenti, ai docenti. La mole un po’ mi spaventa. Non69, adala. Sarà un’esperienza stancante. Una cosa è certa, però: comunicheremo le cose quando avremo raggiunto un risultato e il risultato lo raggiungeremo studiando”. E’ quanto ha detto a Repubblica il neoall’Istruzione, Patrizio. “In– ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo Draghi – decidiamo, ho ben presente il bisogno di informazione sulla Maturità. Decideremo in. Dovremo ...

