Il nuovo album di Ermal Meta è Tribù Urbana | “Siete voi il mio Insieme | la mia Tribù”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Si intitolaildi, in programma dopo la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2021. Ad annunciarlo ai fan, sui social, è stato lo stessorivolgendosi alla sua “”.è in programma per venerdì 12 marzo. L’artista si dice emozionato ed impaziente di farlo ascoltare ai suoi sostenitori. Ad anticipare ilprogetto discografico di inediti sarà il singolo sanremese Un Milione Di Cose Da Dirti che ascolteremo in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo in occasione del 71esimo Festival della Canzone Italiana, condotto da Amadeus, anche direttore artistico della kermesse ...