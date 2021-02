Il neoministro Garavaglia contro Speranza | La stagione dello sci è finita Ora indennizzi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Coro di critiche anche dai governatori per la scelta di rimandare last minute la ripartenza degli impianti sciistici

nuova_venezia : LO SCONTRO / Il neoministro leghista alla guida del Turismo contro il collega del Pd: «Stagione ovviamente finita,… - mattinodipadova : LO SCONTRO / Il neoministro leghista alla guida del Turismo contro il collega del Pd: «Stagione ovviamente finita,… - tribuna_treviso : LO SCONTRO / Il neoministro leghista alla guida del Turismo contro il collega del Pd: «Stagione ovviamente finita,… - rra_1978 : RT @ArturoBrugherio: E infatti, nello stesso giorno del disastro prenotazioni in #Lombardia, Fontana e il neoministro leghista Garavaglia a… - fseviareggio : RT @iltirreno: Il titolare del turismo: 'Mancato rispetto per i lavoratori della montagna'. Coro di critiche anche dai presidenti di region… -

Ultime Notizie dalla rete : neoministro Garavaglia

Virus - governo, prima rissa sulla salute Lega - FI - Iv - Pd contro Speranza. Che pensa alle "varianti" Covid Lite sullo sci - Dopo Salvini, il: "Cambiare passo ora". Ma Gelmini conferma il rigore. E Ricciardi traballa di Alessandro Mantovani e Giacomo Salvini Cafone il Censore di Marco Travaglio La stima che nutriamo ...Duro ildel Turismo, Massimo, che ha attaccato l'ordinanza firmata dal collega della Salute Roberto Speranza parlando di 'mancato rispetto per i lavoratori della montagna'. ...Lega in pressing su Mario Draghi per risarcire, da subito, l’industria dello sci invernale devastata per tutto la stagione dalle chiusure (per ben quattro volte è slittato il ...Sono trascorsi ben 15 anni da quando la Commissione Europea deliberò la ‘Direttiva Bolkestein’. Ovvero, stop ai rinnovi periodici dei canoni demaniali e spazio all’asta ad evidenza pubblica degli stab ...