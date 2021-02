Il Milan adesso rincorre | Ibrahimovic è nero | Serie A News

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Inter prima,secondo. Zlatanfurioso per il sorpasso in vetta allaA. Ha già chiesto ai compagni di ripartire alla grande IlPianeta

Pianeta Milan

Ilha perso con lo Spezia per le gambe, molli e poco reattive rispetto al pressing feroce ... Perciò qualcuno puòsperare che riprendere a giocare ogni tre giorni tra Europa league e ...E perfino Sarri,, tutto sommato, a ripensarci, non sembrava poi tanto male. Da finissimo ... La Roma di Fonseca, il Napoli e il: che in trasferta affronteranno il Braga, il Granada e la ...Ieri sera, a ‘San Siro‘, vittoria dell’Inter sulla Lazio e sorpasso sul Milan di Zlatan Ibrahimovic in vetta alla classifica di Serie A. Sono 50 i punti dei nerazzurri; 49, invece, quelli dei ...Non c’erano storie: contro la Lazio l’Inter aveva un solo risultato a disposizione. Nonostante l’eliminazione in Coppa Italia, nonostante la squadra di Inzaghi fosse una ...