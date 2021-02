Il mercato globale e le sue “direttrici” (Di lunedì 15 febbraio 2021) di Dario Ciccarelli* Ieri, 15 febbraio, il General Council dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, formato dai rappresentanti degli Stati membri, ha eletto – come sempre, all’unanimità – il suo nuovo Direttore Generale. Soddisfare subito la curiosità del lettore indurrebbe a citare subito il nome del nuovo Direttore Generale, e chiudere così, rapidamente, la notizia. Il nome però non comunicherebbe molto del significato di quanto avvenuto. Ed allora vale la pena allargare lo zoom, per portare il focus non sulla notizia del giorno, ma … sulla notizia del secolo, quindi sulla globalizzazione, quindi sulla struttura stessa dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, visto che è all’interno di tale framework – ancora lontano, purtroppo, dal raccogliere molto interesse in Italia – che l’elezione del nuovo Direttore Generale assume il suo reale significato. Sì, perché a differenza degli ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) di Dario Ciccarelli* Ieri, 15 febbraio, il General Council dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, formato dai rappresentanti degli Stati membri, ha eletto – come sempre, all’unanimità – il suo nuovo Direttore Generale. Soddisfare subito la curiosità del lettore indurrebbe a citare subito il nome del nuovo Direttore Generale, e chiudere così, rapidamente, la notizia. Il nome però non comunicherebbe molto del significato di quanto avvenuto. Ed allora vale la pena allargare lo zoom, per portare il focus non sulla notizia del giorno, ma … sulla notizia del secolo, quindi sulla globalizzazione, quindi sulla struttura stessa dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, visto che è all’interno di tale framework – ancora lontano, purtroppo, dal raccogliere molto interesse in Italia – che l’elezione del nuovo Direttore Generale assume il suo reale significato. Sì, perché a differenza degli ...

