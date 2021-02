Il melanoma e i benefici dell’immunoterapia

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il microbioma intestinale umano è una comunità di oltre 10 trilioni di cellule microbiche provenienti da circa 1.000 specie batteriche diverse e l’analisi della rete transkingdom integra più tipi di dati “omici” – metagenomico, metabolomico, lipidomico, proteomico, ecc. – nel determinare come le interazioni tra tipi specifici di microbi intestinali aiutano o ostacolano le funzioni biologiche nell’ospite. In questo caso, le interazioni microbiche riguardavano il modo in cui il corpo risponde bene a un tipo di trattamento del cancro noto come terapia proteica anti-morte cellulare, abbreviata in terapia anti-PD-1. Permette alle cellule immunitarie di reagire più fortemente al cancro. “È stato piuttosto drammatico”, ha detto Morgun, professore associato di scienze farmaceutiche. “Abbiamo scoperto che alterare il microbioma intestinale può portare un paziente con ...