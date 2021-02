Il governo Draghi ha già spaccato la sinistra Ecco come il nuovo esecutivo stravolge tutto

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Leu si divice tra chi voterà la fiducia (Articolo 1) e chi invece voterà contro (Italiana). E si velocizza la creazione di un movimento con ex 5 Stelle e De Magistris

ricpuglisi : Molti italiani attendono segni tangibili che questo governo sia il Draghi 1, non il Conte 3. Ieri, grazie a… - La7tv : #dimartedi Squadra del Governo Draghi, il commento di Pier Luigi Bersani: 'L'altro giorno una persona al supermerca… - ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - Nico_Camp : RT @erretti42: Draghi afferma che i principi ispiratori del Recovery plan restano gli stessi identificati dal precedente Governo. Il Recove… - Bob6Rock : RT @Open_gol: ?? «Partecipare al governo significa credere nell’irreversibilità dell’euro» -

Ultime Notizie dalla rete : governo Draghi

Sono in corso le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Marioper la ... "Ilfarà le riforme, ma affronterà anche l'emergenza", ha detto il premier. "Vorrei rivolgere ...Si è detto e scritto che questoè stato reso necessario dal fallimento della politica. Mi sia consentito di non essere d'accordo . Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità ...Draghi,primo pensiero è responsabilità nazionale ++ ROMA (ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Il primo pensiero che vorrei condividere riguarda la nostra responsabilità nazionale, il principale dovere a cui siamo ...Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Mario Draghi cita Giuseppe Conte nel suo discorso sulla fiducia al Senato e la reazione dell'aula di palazzo Madama è duplice. I senatori della ex maggioranza, Pd, M5s e Le ...