Il Governissimo di Draghi è nato da appena un giorno. Ma già si litiga

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel governoè già scontro tra le forze politiche sulla gestione dell’epidemia di Covid Il governonon ha nemmeno ancora ottenuto la fiducia in Parlamento che appare già ingovernabile: la gestione dell’epidemia di Covid, a partire dal dietrofront sulla riapertura degli impianti da sci, ha infatti subito innescato uno scontro tra le forze politiche adpoco più di 24 ore dal giuramento. Le prime avvisaglie si sono verificate nel primo pomeriggio di domenica 14 febbraio quando Matteo Salvini, ospite di una trasmissione televisiva, ha attaccato il ministro Speranza e soprattutto il suo consulente, Walter Ricciardi, il quale aveva dichiarato che avrebbe chiesto a Speranza di attuare subito un lockdown duro in tutta Italia. “È un anno che qualcuno ci dice ‘state chiusi’ – ha dichiarato Salvini – Speranza è ...

Clay64730565 : RT @ftk33333: CHIUSI IMPIANTI SCIISTICI, RIAPRIRANNO CON LA PRIMA NEVE DI FERRAGOSTO. GRAZIE GOVERNISSIMO DRAGHI - devilalis : RT @ftk33333: CHIUSI IMPIANTI SCIISTICI, RIAPRIRANNO CON LA PRIMA NEVE DI FERRAGOSTO. GRAZIE GOVERNISSIMO DRAGHI - marcoregni : RT @LanfrancoPalazz: Come eravamo: #unannofa, secondo @AugustoMinzolin Matteo Renzi sta lavorando al #governissimo con Draghi e #giorgetti… - bladistic : RT @ftk33333: CHIUSI IMPIANTI SCIISTICI, RIAPRIRANNO CON LA PRIMA NEVE DI FERRAGOSTO. GRAZIE GOVERNISSIMO DRAGHI - Niki_Lismo : RT @LanfrancoPalazz: Come eravamo: #unannofa, secondo @AugustoMinzolin Matteo Renzi sta lavorando al #governissimo con Draghi e #giorgetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Governissimo Draghi

Formiche.net

Mariosi è recato al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella . ECCO LA LISTA DEI MINISTRI COMPLETA Ministero dell'...... cerchi di minimizzare, spiegando che il voto sul governo, approvato da quasi il 60% dei ... Undove sono presenti tutte le forze politiche e guidato dal massimo rappresentante dell'...Il governo Draghi non ha nemmeno ancora ottenuto la fiducia in Parlamento che appare già ingovernabile: la gestione dell’epidemia di Covid, a partire dal dietrofront sulla riapertura degli impianti da ...Ora non. sentiremo più 'governo di fascisti' o 'governo di comunisti', tocca fare sistema o, come voleva il presidente Mattarella, lavorare fuori da ogni schema politico Quantomeno sparirà uno dei dif ...