Il ‘Gladbach annuncia | «Rose allenerà il Borussia Dortmund»

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Max Eberl, direttore sportivo delMoenchengladbach, hato che l’allenatore Marcolascerà il club al termine della stagione. Max Eberl, direttore sportivo delMoenchengladbach, hato che l’allenatore Marcolascerà il club al termine della stagione. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo avuto molte discussioni nelle ultime settimane sul futuro di Marco. Sfortunatamente, ha deciso di avvalersi della clausola nel suo contratto, che dura fino a giugno 2022, e passare alin estate. Se le condizioni stipulate nel suo contratto saranno rispettate in tempo, non sarà più a nostra disposizione dopo la fine della stagione. Fino ad allora impegneremo tutte le nostre forze insieme a Marco per raggiungere i ...